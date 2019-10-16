شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يطالب بريطانيا بتقديم امتيازات وسط أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حدد المفاوض الأوروبي "ميشيل بارنييه" مهلة أمام رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" حتى منتصف الليلة من أجل التقدم بامتيازات لبروكسل تشمل الموافقة على الاتفاق الجمركي للحدود الأيرلندية وسط أنباء عن قرب التوصل إلى صفقة بين الطرفين.



وذكرت مصادر للجارديان أن "بارنييه" أطلع وزراء دول التكتل الموحد أنه بدون تلك الخطوة وعرض امتيازات، فإن احتمالات التوصل إلى اتفاق سوف تصبح ضعيفة.



ويرى "بارنييه" إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الجانب البريطاني قبل نهاية الأسبوع الجاري نظراً لوجود رغبة لمثل هذا الاتفاق لدى بروكسل ولندن.



وحذر "بارنييه" من أن النقطة الرئيسية من أجل التوصل إلى اتفاق يجب البدء منها وهي مسألة الحدود الأيرلندية، وهي قضية عرقلتها رئيسة الوزراء السابقة "تيريزا ماي".