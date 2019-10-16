شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل تتحول نحو الانخفاض بفعل مبيعات مكثفة تعرضت لها منذ الأمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم مواصلة الخسائر التي تكبدتها في جلسة أمس إثر عمليات بيع مكثفة من جانب المستثمرين في ظل صفقات لجني الأرباح.



وأوضح محللون بأنه لا أحد يعلم من وراء تنفيذ صفقات جني الأرباح والمبيعات على النيكل أمس واليوم في بورصة لندن على وجه الخصوص والتي أفقدت المعدن أمس 825 دولار في أقل من خمس دقائق.



وأوضحت شركة "ماريكس سبيكترون" للوساطة المالية أن أكثر من ألف صفقة مبيعات على النيكل قد نفذت أمس فقط مما أسفر عن إنهاء المعدن تعاملات جلسة لندن أمس على خسائر بأكثر من 5%.

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ويرى البعض أن المبيعات التي نفذت على النيكل كانت لأسباب فنية وردة فعل على السلع والمعادن بسبب الشكوك المحيطة بالاتفاق التجاري الجزئي بين الولايات المتحدة والصين الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة الماضية.



وعلاوة على ذلك، كان للنيكل ردة فعل فنية انتابته عند كسر مستوى الدعم عند 17 ألف دولار للطن مما أثار مبيعات مكثفة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.3% إلى 17399 دولار للطن متعافياً من بعض الخسائر الحادة التي سجلها أمس والتي دفعت به أدنى حاجز 17 ألف دولار.