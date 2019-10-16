شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق بفعل مخاوف نقص المعروض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم السادس على التوالي ، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق ، بعد النجاح فى تجاوز مستوي الحاجز النفسي عند 1,700$ للأوقية ، فى ظل استمرار مخاوف نقص المعروض بالسوق ، وتزايد آمال توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري شامل.

ارتفعت أسعار البلاديوم بالتعاملات الفورية بنسبة 1.15% إلى 1,730.77$ وهو أعلى مستوي على الإطلاق، ومستوى الافتتاح 1,711.01$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,711.01$.

أنهي معدن البلاديوم تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.7% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أواخر آب/أغسطس الماضي.

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وقفزت أسعار المعدن بأكثر من 36% منذ بداية هذا العام ، بفعل مخاوف حيال نقص الإمدادات العالمية فى ظل الطلب الصناعي الآخذ فى الزيادة ، الأمر الذي يسبب حاليا عجزا بالسوق ،ويستخدم المعدن فى تصنيع أنظمة عوادم السيارات.

توصلت الولايات المتحدة والصين فى وقت متأخر من يوم الجمعة إلى اتفاق تجاري جزئي وتعليق زيادة فى الرسوم الجمركية الأمريكية المقررة هذا الأسبوع ،وذلك عقب المحادثات التجارية المكثفة على مدار يومين فى واشنطن.

وعلى الرغم من تأكيد مسؤولي البلدين على الحاجة إلى المزيد من المفاوضات خلال هذا الشهر قبل التوقيع على الاتفاق ،غير أن هذا التقدم يعد خطوة هائلة فى طريق إنهاء الحرب التجارية الشراسة التي استمرت أكثر من 15 شهر بين أكبر اقتصادين فى العالم.