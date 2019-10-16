ارتفاع ديون تركيا الخارجية إلى 446.86 مليار دولار

جدة - عمرو شويل أنقرة - الخليج 365

ارتفعت قيمة ديون تركيا الخارجية إلى نحو 446.86 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2019، مرتفعة 2.3 مليار دولار عند مقارنة قيمتها بنهاية العام الماضي 2018 البالغه 444.56 مليار دولار.

ووفقا لبيانات وزارة الخزانة والمالية التركية، فإن قيمة ديون تركيا الخارجية تشكل 61.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة في 31 عاما وتحديدا منذ نهاية الربع الرابع من 1989، البالغة حينها 30.8 في المائة.

ووصلت ديون تركيا الخارجية إلى أعلى مستوياتها في عهد رئاسة رجب طيب أردوغان، وتحديدا في نهاية الربع الأول من عام 2018، إذ بلغت 466.85 مليار دولار.

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وسجلت هذه الديون نموا نسبته 13.7 في المائة بما يعادل نحو 53.88 مليار دولار، وذلك منذ تسلم أردوغان دفة الرئاسة في عام 2014، بعد أن كانت تبلغ في مطلع العام نفسه نحو 392.98 مليار دولار.

أما منذ تسلم أردوغان منصب رئيس الوزراء في 2003، ارتفعت ديون تركيا بنسبة 244 في المائة “2.5 ضعف” بما يعادل 317.26 مليار دولار، إذ كانت تبلغ مطلع 2003 نحو 129.6 مليار دولار.

وتتوزع ديون تركيا الخارجية إلى ثلاثة أنواع، أكثرها القطاع الخاص التي بلغت ديونه الخارجية نحو 294.27 مليار دولار بنهاية النصف الأول 2019، مشكلة 65.9 في المائة من مجموع ديون تركيا الخارجية.

أما القطاع العام فبلغت قيمة ديونه نحو 146.09 مليار دولار مشكلة نحو 32.7 في المائة من مجموع ديون تركيا الخارجية، وثالثا “قطاعات أخرى” بديون خارجية بلغت 6.5 مليار دولار مشكلة 1.5 في المائة من مجموع ديون تركيا الخارجية.

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري التركي – الأمريكي، فبلغت قيمة صادرات أنقرة إلى واشنطن نحو 7.02 مليار دولار منذ بداية 2019 إلى نهاية شهر أغسطس 2019، أما في عام 2018 كاملا فبلغت الصادرات نحو 10.33 مليار دولار.