بداية قـوية لموسم الأرباح تلوِّن «وول ستريت» بالأخضر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاهلت الأسهم العالمية، أمس الثلاثاء، مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي مع تخفيض صندوق النقد لتقديراته بشأن النمو العالمي لأدنى مستوى منذ 2008، كما تجاهلت أيضاً مخاوف استمرار حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين، واستفادت المؤشرات الأمريكية والأوروبية والآسيوية في ذلك من نتائج فصلية قوية لشركات وبنوك كبرى.

في بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات «وول ستريت»، أمس الثلاثاء؛ إذ حد الإعلان عن أرباح قوية من جيه.بي مورجان تشيس ويونايتد هيلث وجونسون آند جونسون، من أثر المخاوف حيال تداعيات حرب التجارة الأمريكية الصينية طويلة الأمد على قطاع الشركات في الولايات المتحدة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 311 نقطة بما يعادل 1.15%، وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 1.15%، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 0.601.25%، وارتفع سهم «يونيتدهليث» بنحو 3% ليقود مكاسب المؤشر الصناعي «داو جونز» بدعم نتائج الأعمال.

وارتفعت أرباح «جي.بي.مورجان»، بأكثر من التقديرات خلال الربع الثالث، كما سجلت الإيرادات مستوى قياسياً مرتفعاً، مما دفع السهم لتحقيق مكاسب تتجاوز 2%، في حين تراجع سهم «جولدمان ساكس» بأكثر من 3%؛ حيث فشلت الأرباح في الوفاء بالتقديرات.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في أسبوعين أمس الثلاثاء، في الوقت الذي تُبدي فيه الأسواق تفاؤلاً بتعليقات أدلى بها ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل، قال فيها إن التوصل إلى اتفاق مع لندن بشأن شروط الخروج ما زال ممكناً هذا الأسبوع.

ومنحت تعليقات بارنييه، بشأن الانفصال البريطاني، المستثمرين آمالاً جديدة بأن بريطانيا ستتمكن من إبرام اتفاق لضمان خروج سلس من التكتل في 31 أكتوبر/‏‏تشرين الأول، وقفزت أسهم هايس للتوظيف 5.5% وتصدرت قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر القياسي، بعد أن سجلت الشركة استقراراً في صافي الرسوم للربع الأول في الوقت الذي عوض فيه التوظيف القوي في الولايات المتحدة والصين انخفاضاً في المملكة المتحدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، مع قيادة بعض البنوك البريطانية للمكاسب، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.8% عند 5687.6 نقطة، وفيما صعد مؤشر «فوتسي» البريطاني بنحو 0.4% عند 7241 نقطة، وارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنحو 0.6% إلى 12558.3 نقطة.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكاي القياسي نحو 2% في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوى منذ أواخر إبريل/‏‏نيسان.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.56% مسجلاً 1620.20 نقطة مقترباً من أعلى مستوى إغلاق في خمسة أشهر.(وكالات)