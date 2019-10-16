«تيكسول لوبرتيك» الهندية تدشن مصنعاً في «حمرية الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

عززت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية مكانتها كوجهة عالمية بارزة للشركات الصناعية العالمية مع افتتاح شركة «تيكسول لوبرتيك» الهندية (الاثنين) لأول مصانعها الخارجية في المنطقة بإمارة الشارقة، وذلك في إطار خططها التوسعية في أسواق المنطقة، ما يعكس المكانة المتميزة التي تحتلها إمارة الشارقة كمركز مهم لاستقطاب الشركات الصناعية حول العالم.

وحضر حفل الافتتاح سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وراميش باريخ، رئيس مجلس إدارة شركة «تيكسول لوبرتيك»، وسايمون فيليب، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «تيكسول لوبرتيك»، وعدد من الشخصيات الرسمية والمستثمرين ورجال الأعمال والمسؤولين في الشركة وأصحاب الأعمال.

يأتي افتتاح المصنع الذي تبلغ قيمته 12 مليون دولار (44 مليون درهم) ويمتد على مساحة ( 215,278 ) قدم مربعة في المنطقة الحرة بالحمرية، حيث تمتلك الشركة مصنعين في الهند، ويعتبر المصنع الجديد في الشارقة ثالث مصانعها وأول مصانعها خارج حدود الهند، وتمتلك الشركة خبرة تتخطى 25 عاماً في مجال الزيوت والشحوم الصناعية.

ودشّن سعود سالم المزروعي المصنع الجديد الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100,000 طن متري بالسنة، ويتميز بالأتمتة الكاملة وفق أحدث المعايير العالمية، فضلاً عن مختبرات متخصصة بالأبحاث والتطوير لإنتاج منتجات مبتكرة تلبي متطلبات المتعاملين في المنطقة. وأشار المزروعي إلى أن افتتاح المصنع الجديد لشركة تيكسول لوبرتيك «في حرة الحمرية يأتي في وقت تعزز فيه إمارة الشارقة من جهودها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة (حفظه الله)، لاستقطاب الاستثمارات النوعية التي تضيف إلى بيئة الأعمال الكثير، معتبراً أن هذا المصنع الجديد هو تتويج لرؤية متقدمة للإمارة بتنويع الاقتصاد والتركيز على قطاعات حيوية أساسية. ولفت المزروعي إلى أن اختيار الشركة للمنطقة الحرة بالحمرية جاء نتيجة للتسهيلات المتنوعة والمرافق الحديثة والمتطورة التي وفرتها المنطقة لجذب المستثمرين، مما دفعهم على اختيارها مقراً لعملياتها ونشاطاتها التوسعية، مؤكداً أن المنطقة الحرة بالحمرية تتمتع ببنية تحتية ولوجستية مثالية للشركات الصناعية، كما توفر لعملائها ومستثمريها مزايا تنافسية للوصول إلى شريحة واسعة من المستثمرين والعملاء بأسرع الطرق وتوفيراً للتكاليف.

وقال سمير باريخ، المدير التنفيذي لشركة جانداهار: نتقدم بالشكر إلى هيئة المنطقة الحرة بالحمرية على الدعم والتسهيلات التي قدمت إلينا طوال الفترة الماضية. إن هذا المصنع الذي يعتبر ثالث مصانع مجموعتنا سيؤدي دوراً مهماً في تلبية الطلب المتزايد على منتجاتنا من قبل الأسواق العالمية، وإننا على ثقة بأن اختيار الشارقة مقراً لعملياتنا في هذه الأسواق هو اختيار صائب سيساهم في تعزيز تنافسيتنا.

وأشار باريخ إلى أن شركة «تيكسول لوبرتيك» تعد مشروعاً مشتركاً لشركة مصفاة جانداهار للبترول المحدودة التي يقع مقرها في الهند، وهي شركة متخصصة بإنتاج الزيوت الصناعية البيضاء مثل زيوت التشحيم وزيوت المحولات والزيوت التي تدخل في المنتجات والصناعات المطاطية، بالإضافة إلى الهلام النفطي والبرافين الثقيل والسائل، وهي منتجات تدخل في العديد من الصناعات في مجال المنتجات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والمطاط المتحول بالإضافة إلى المركبات والسيارات والفولاذ وغيرها من القطاعات الصناعية الرئيسية.