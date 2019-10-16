4 مليارات درهم أرباح «دبي الإسلامي» في 9 شهور بنمو 8%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

واصل بنك دبي الإسلامي تحقيق النمو القوي في الأرباح، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019؛ حيث ارتفع إجمالي الدخل إلى 10.25 مليار درهم، بزيادة 20% على أساس سنوي مقارنة ب8.53 مليار درهم.

وارتفع صافي أرباح المجموعة إلى 4.01 مليار درهم، بزيادة 8% على أساس سنوي مقارنة ب3.70 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2018.

حقق بنك دبي الإسلامي نمو صافي الإيرادات التشغيلية إلى 6.87 مليار درهم، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي مقارنة ب6.05 مليار درهم.

وحافظت المصاريف التشغيلية على استقرار عند 1.77 مليار درهم مقارنة ب1.75 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.

وارتفع صافي الأرباح التشغيلية قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 19% على أساس سنوي ليصل إلى 5.10 مليار درهم، وواصل معدل التكلفة إلى الدخل التحسن ليصل إلى 27.9% مقارنة ب 28.3% في نهاية عام 2018، ووصل هامش صافي الربح إلى 3.16%، ضمن نطاق التوجّه لهذا العام، وارتفع كل من معدل العائد على الموجودات إلى 2.36%، ومعدل العائد على حقوق الملكية إلى 17.6%، تماشياً لكليهما مع التوجيهات.

كما ارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 185.7 مليار درهم، بزيادة 6% منذ بداية العام حتى تاريخه.

وبلغ إجمالي الموجودات 229.9 مليار درهم، بزيادة 3% منذ بداية العام حتى تاريخه، وارتفعت ودائع المتعاملين إلى162.9 مليار درهم، بزيادة 5% منذ بداية العام حتى تاريخه. ووصلت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى50.7 مليار درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، لتمثل 31% من ودائع المتعاملين، وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 93%، وسجّل معدل التمويلات غير العاملة نسبة 3.6%، مع وصول معدل التغطية النقدية إلى نسبة 104%، ووصلت التغطية الإجمالية، بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة، إلى 136%.

معدلات رأس المال تحافظ على قوتها

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كما بلغ معدل كفاية رأس المال 17.6%، مقارنة بالحد الأدنى المطلوب عند 13.50%، وارتفع معدل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك CET1 إلى 13.1% مقارنة بنسبة 12.4% في نهاية 2018 وتماشياً مع الحد الأدنى المطلوب وهو 10.00%.

وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: وسط هدوء النشاط الاقتصادي العالمي، يواصل القطاع المصرفي الإماراتي المحافظة على قوته ومرونته بإجمالي موجودات تفوق قيمته 700 مليار دولار، وبنمو قدره 9% على أساس سنوي. ويمتلك القطاع اليوم أكبر حصة من إجمالي الموجودات المصرفية المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تزيد على 30%.

وقد أسهمت الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وخاصة في مجال تمكين القطاع الخاص، في تعزيز الاقتصاد غير المعتمد على النفط على خلفية توفير ميزانية لتوسيع الأعمال وإطلاق سياسات مالية داعمة.

وواصلت الإمارات تأكيد مكانتها كمركز عالمي للأعمال، من خلال تصدرها للعالم العربي في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2019. وقد حققت الدولة مركزها الحالي ضمن أفضل 25 دولة في العالم بشكل رئيسي نتيجة اعتماد الحكومة العديد من الإجراءات المبتكرة لضمان توفير بيئة جذابة للمستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء.

وضع قوي لرأس المال

وقال عبدالله الهاملي، العضو المنتدب ل «بنك دبي الإسلامي»: انطلاقاً من التزامه بأهداف التوطين في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات، يواصل بنك دبي الإسلامي، العمل على تطوير المواهب والمهارات القيادية ضمن كوادره الداخلية مع وصول نسبة التوطين في البنك حالياً إلى حوالي نصف القوى العاملة. ولطالما كان التوطين عنصراً رئيسياً في تراث البنك واستراتيجيته الهادفة إلى تنمية وتطوير قادة المستقبل في إطار دعم الطموحات العالمية لدولة الإمارات.

ويحافظ قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في الإمارات على متانته وقوته، مع تجاوز قيمة موجوداته 560 مليار درهم واستحواذه على حصة جيدة من السوق المحلي بنسبة 23%، ويواصل بنك دبي الإسلامي، ريادته للسوق في دولة الإمارات مع التزامه التام بتسريع نمو القطاع ودخول الاقتصاد على نطاق أوسع.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»: تبقى الأسس المالية لبنك دبي الإسلامي قوية؛ حيث وصلت الأرباح إلى 4 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 8% على أساس سنوي، إلى جانب مواصلة التركيز على تقديم عوائد كبيرة لمساهمينا مع وصول معدل العائد على حقوق الملكية إلى 17.6%. وفي الربع الثالث من هذا العام، أكدت وكالتا «موديز» و«فيتش» مرة أخرى، التصنيف الائتماني للبنك مع نظرة مستقبلية «مستقرة» تعكس مكانته القوية التي تتيح له المضي قدماً في البيئة الاقتصادية العالمية الحالية وتحقيق النمو المستدام.

وأدى تركيزنا على تحقيق نمو عالي الجودة إلى زيادة إجمالي الدخل بنسبة 20%، إلى جانب الإدارة الفعالة للتكلفة، إلى استقرار معدل التكلفة إلى الدخل عند 27.9%، والذي يعد من أفضل المعدلات في السوق. ومع الخطط المستقبلية لبنك دبي الإسلامي بشأن التحول الرقمي، فإننا نتوقع أن يحافظ البنك على مستويات النمو هذه في المستقبل. وتجاوز هامش صافي الربح عند 3.16% الآن الحد الأعلى لنطاق التوجه، ولا يزال واحداً من أعلى المعدلات المسجلة في القطاع المصرفي بالدولة. وحافظ بنك دبي الإسلامي، على وضع قوي لرأس المال؛ حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال ومعدل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك CET1 17.6 % و13.1%، أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية لهما وهو 13.5% و10% على التوالي.