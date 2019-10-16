«اقتصادية دبي» و«النيابة العامة» تدعمان المشاريع المبتكرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي والنيابة العامة بدبي مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لدعم أصحاب رخصة تاجر التي تُعنى بترخيص المشاريع التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز الفرص أمام الشباب، وتوفير المنصة المثالية التي تمكنهم من عرض وتسويق منتجاتهم وخدماتهم، والوصول بها إلى أكبر شريحة من الجمهور.

وبموجب المذكرة التي وقّعها عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، ويوسف بن غليطة مدير أول إدارة الشؤون المالية والإدارية في النيابة العامة، ستقوم النيابة العامة بإعطاء مساحة دائمة في مبناها لأصحاب «رخصة تاجر»؛ لعرض منتجاتهم على مدار العام للجمهور، على أن يقوم قطاع التسجيل والترخيص التجاري بترشيح المشاريع المبتكرة من أصحاب رخصة تاجر، والتنسيق بين الطرفين. وسيتسنّى لأصحاب رخصة تاجر أيضاً المشاركة في المعارض التي تنظمها النيابة العامة في مقرها.

وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي: «نحرص في اقتصادية دبي على تقديم حلول مبتكرة؛ لدعم مشاركة أصحاب المشاريع التجارية من الشباب، التي تدار من خلال المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي في الحياة الاقتصادية، والمساهمة بتلك المشاريع التي تعد دفعة قوية لتعزيز المشاركة في الاقتصاد الوطني».

وأكد بوشهاب أنه يمكن الحصول على رخصة «تاجر» إلكترونياً في دقائق معدودة، من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني dedtrader.ae واتباع الخطوات.

وقال يوسف أحمد بن غليطة، إن توقيع النيابة العامة مذكرة التفاهم مع اقتصادية دبي يأتي من منطلق حرص النيابة على العمل مع الشركاء في كافة المجالات، خاصة فيما يصب في خدمة المجتمع، وأن هذا التعاون سيُسهم في إعطاء الفرصة لأصحاب رخصة التاجر الصغير؛ لعرض منتجاتهم على الجمهور من متعاملي النيابة العامة، وكذلك عرض المشاركة في الفعاليات والمعارض التي تنظمها النيابة، مما يسهم في خلق فرص تنموية جديدة لجيل الشباب.