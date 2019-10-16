شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «بن غاطي جيت واي» بـ600 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي
أطلقت شركة «بن غاطي للتطوير» مشروعها السكني الجديد «بن غاطي جيت واي» ضمن منطقة «الجداف» في دبي بتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى 600 مليون درهم، ويتضمن 670 وحدة عقارية متنوعة على مساحة بناء تلامس المليون قدم مربعة، ومن المتوقع إنجازه في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام 2021.
وأعلنت «بن غاطي للتطوير» عن خطة سداد واضحة لعملائها المستثمرين والمستخدمين النهائيين تتأقلم مع الواقع العام للقطاع في السوق المحلي الذي يشهد منافسة حادة بين الشركات في ظل وفرة المنتجات العقارية وتنوع العروض المرافقة لها، حيث يلتزم المشتري بسداد 50 %من القيمة الإجمالية للوحدة خلال أعمال التنفيذ، و50% عند الاستلام.
ويتميز المشروع بموقعه المميز في منطقة «الجداف» الحيوية التي تشهد نشاطاً قوياً في النهضة العمرانية والبنية التحتية، ويتمتع بإطلالته على «خور دبي» ويقع على مسافة 5 دقائق عن أطول برج في العالم «برج خليفة» و«وسط مدينة دبي»، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى محطة مترو الجداف.
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