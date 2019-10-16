الحلول الصديقة للبيئة أهم التوجهات المستقبلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتح سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، فعاليات النسخة ال14 من «معرض الشرق الأوسط للإضاءة»، أمس، النسخة الثالثة من معرض «برو لايت + ساوند الشرق الأوسط» المعارض التجارية التي تنظمها «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط»، والمتخصصة في مجال تصاميم الإضاءة ومحفظتها من منتجات الإضاءة الاحترافية وتقنيات الصوتيات والمرئيات، بمشاركة 369 جهة من مختلف أنحاء العالم، يجتمعون في دبي من أجل تسليط الضوء على أهمية تحفيز الشركات ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة والمحافظة على موارد الطاقة بتقديم الحلول الصديقة للبيئة في توجهات الإضاءة المستقبلية.

رافق الطاير خلال الافتتاح هلال المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، ومجموعة من كبار الشخصيات والمستثمرين خلال جولة تعريفية اطلع الطاير من خلالها على الأجنحة المختلفة للمعارض كما التقى بالمسؤولين وكبار المستثمرين والممثلين للجهات العارضة والمشاركة من مختلف أنحاء العالم.

وقال ديشان اسحق، مدير معرض لدى «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط»: لقد شكّل تقديم منتجات وحلول مستدامة وصديقة للبيئة توجهاً استراتيجياً يوضح الملامح المستقبلية للقطاع. وتسلط «إي زد شيد» الضوء على أهمية توريد كميات كبيرة من منتجات الإضاءة المستدامة بيئياً والحاصلة على اعتماد التجارة العادلة، انسجاماً مع سعي الشركة لردم الفجوة في السوق، المتمثلة بالحاجة إلى مصابيح الإضاءة الخافتة العملية وذات التكلفة المعقولة والقابلة للتركيب بسهولة.

وقال برايان هولهان، المؤسس والمدير التنفيذي للشركة: «إن مصابيح الإضاءة البيضاء التي تُقدمها شركة 'إي زد شيد‘ مصنوعة من البلاستيك المُعاد تدويره بهدف تعزيز توافقها مع المعايير الصديقة للبيئة. ومن الناحية التقنية، تم استخدام بلاستيك البولي لتصنيع هذه المصابيح التي تتسم بقدرتها على مقاومة الأشعة فوق البنفسجية، مما يجعلها مقاومة للحرارة وغير قابلة للكسر تقريباً، ولا يتغيّر لونها بمرور الوقت».

وتقدم الجهات العارضة في «برو لايت + ساوند الشرق الأوسط» محفظتها من الحلول والتقنيات المتخصصة في مجال الإضاءة والصوتيات الصديقة للبيئة. ومن بين 58 عارضاً من 10 دول، ستُشارك في المعرض شركات متخصصة بحلول الإضاءة الخارجية.