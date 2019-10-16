دبي المقر الإقليمي لـ«ريكـو» اليابانية و«ميـشلان» الفرنسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تواصل دبي تأكيد مكانتها الإقليمية من خلال استقطاب المزيد من الشركات العالمية التي تتخذ من الإمارة مقرا إقليمياً لها. واحتفلت سلطة واحة دبي للسيليكون، و«مجموعة ريكو اليابانية»، الشركة العالمية المتخصصة في التصوير والإلكترونيات، بافتتاح المقر التجاري الإقليمي للمجموعة في مشروع «سيليكون بارك» الواقع في واحة دبي للسيليكون المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة.

ويقع المقر الرئيسي للمجموعة في طوكيو، وتعمل في ما يقارب 200 دولة وإقليم حول العالم، وتوفر حلول إدارة الوثائق، والكاميرات الرقمية، والبرامج والأجهزة المختلفة للمؤسسات الصغيرة والكبيرة في جميع أنحاء العالم. ومن خلال فرعها الجديد في دبي ستقدم المجموعة الاستشارات، والتدريب، والمبيعات لشركائها التجاريين في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقام كل من الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، ومارك طومسون المدير العام لمجموعة ريكو الشرق الأوسط بافتتاح المقر الجديد للشركة في دبي. وشهد حفل الافتتاح مشاركة الدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، وهينينج رودبيك، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريكو للأسواق الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وباري كوك، المدير التجاري للعمليات في مجموعة ريكو للأسواق الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وبول كولميس، المدير العام للمجموعة بالإضافة عدد من المسؤولين من الجهتين. كما حضر الحفل شركاء ريكو الاستراتيجيين وكبار ممثليها في المنطقة.

وقال الزرعوني: بعد العمل الدؤوب الذي قمنا به لإنجاز مشروع «سيليكون بارك» الذي يعد أول مدينة ذكية متكاملة في دبي، نفخر بافتتاح مقر أول مؤسسة داخل المشروع الذي يعد خطوة نوعية على طريق جعل دبي المدينة الأذكى في العالم. وقرار «مجموعة ريكو» بافتتاح مركزها الإقليمي الجديد في دبي يعكس حجم الثقة الكبيرة للشركات العالمية ببيئة الأعمال الحيوية في الإمارة.

وقال هينينج رودبيك: توفر مجموعة ريكو الحلول الشاملة في مجالات أساسية منها، تقنيات المكاتب والطباعة التجارية والصناعية وخدمات تكنولوجيا المعلومات. كما صُممت أنظمتنا العالمية لمواكبة تطور عمل الشركات ما يعزز مرونتها وإنتاجيتها وربحيتها.

وأضاف: بخبرة تزيد على 80 عامًا و92,663 موظفًا، تمكنت مجموعة ريكو من قيادة الابتكار في هذا القطاع على مستوى العالم. وبصفتها مركزًا للشرق الأوسط، توفر دبي موقعًا مثاليًا لمقر الشركة في المنطقة. ويسعدنا العمل مع سلطة واحة دبي للسيليكون لتوفير أحدث التقنيات لجميع الشركات. وقد تم اختيار «سيليكون بارك» لافتتاح مركزنا الجديد نظراً للمرافق المتعددة والحلول الجديدة التي يقدمها ما يعزز مفهوم المدينة الذكية في المنطقة.

من جهة أخرى، أعلنت شركة «ميشلان» عن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، وذلك لإدارة عملياتها في مناطق إفريقيا والهند والشرق الأوسط، والإشراف على 87 مكتباً تابعاً لها في هذه المناطق، وتطوير وتوسيع عملياتها الإقليمية.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم في المقر الجديد للشركة التي تكرس أعمالها لتعزيز قدرة متعامليها على التنقل والاستدامة، بحضور كل من د. محمد الزرعوني مدير عام «دافزا» أيضاً، ومارك باسكيه رئيس شركة ميشلان في مناطق إفريقيا والهند والشرق الأوسط، ورجاء ربيعة قنصل عام فرنسا بدبي، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين وكبار الشخصيات من «دافزا» وشركة «ميشلان».

وقال مارك باسكيه رئيس شركة ميشلان في منطقة إفريقيا والهند والشرق الأوسط: «يسُرنا إطلاق عملياتنا الإقليمية من «دافزا»، والتي نثق بخدماتها المتميزة والملائمة لنموذج عملنا كشركة إطارات رائدة عالمياً. إذ تتطلب طبيعة عمليتنا موقعاً استراتيجياً يتيح لنا تحقيق هدفنا الأساسي بتلبية احتياجات السوق، ونحن واثقون من أن هذه الخطوة ستدعم توسعنا وتسريع عملنا من خلال تعزيز حضورنا في المنطقة.