تأجيل طرح «لوجيستريال» في بورصة فرانكفورت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت مصادر مطلعة أن شركة الاستثمار العقاري الألمانية «لوجيستريال ريال استيت» قررت تأجيل طرح حصة من أسهمها بقيمة 605 ملايين يورو (667 مليون دولار) في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية إلى العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة التي تمتلك وتدير مباني صناعية ومستودعات للإمداد والتموين قررت تأجيل تنفيذ خطة الطرح العام الأولي لأسهمها بسبب ظروف السوق غير المواتية، مضيفة أن قرار الشركة بتأجيل تنفيذ عملية الطرح التي كانت مقررة في العام الحالي، جاء بناء على رد فعل المستثمرين على خطة الطرح.

وقالت المصادر إن الشركة ستستأنف عملية الطرح العام الأولي بمجرد تحسن أحوال السوق.(د ب أ)