شكرا لقرائتكم خبر عن 23 % مكاسب «جونسون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت أرباح شركة «جونسون آند جونسون» بنحو 23% خلال الربع الثالث من العام الحالي؛ لتتجاوز توقعات المحللين.

وكشفت نتائج أعمال الشركة العاملة في مستحضرات التجميل، أمس الثلاثاء، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 4.833 مليار دولار (1.81 دولار لكل سهم) في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/‏أيلول الماضي، مقابل 3.934 مليار دولار (1.44 دولار للسهم) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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