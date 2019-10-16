«أوبك» تتعهد بحفظ استقرار الأسواق بعد 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد خسائر كبيرة تكبدتها في الجلسة السابقة، في الوقت الذي فاقمت فيه بيانات ضعيفة من الصين نُشرت على مدى يومين المخاوف بشأن نمو الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد في العالم للنفط الخام.

وتراجع خام القياس العالمي برنت 0.79% إلى 58.88 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً أو 0.75% إلى 53.19 دولار للبرميل.

من جهته، قال محمد باركيندو أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن المنظمة وحلفاءها ملتزمون بتحقيق استقرار مستدام لأسواق النفط لما بعد 2020، وذلك في ظل شح نسبي في الإمدادات العالمية الحاضرة في الوقت الحالي.

وأضاف أن معدل امتثال أوبك وحلفائها لحصص الإنتاج بلغ 136%، ما يكبح الإمدادات العالمية، بينما يتباطأ نمو الإنتاج في أمريكا الشمالية بما في ذلك أحواض النفط الصخري.

وتتعهد أوبك وروسيا وحلفاء آخرون من منتجي النفط، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس/‏ آذار 2020 لدعم أسعار النفط. ومن المقرر أن يلتقي المنتجون مجدداً في الخامس والسادس من ديسمبر/‏ كانون الأول.

ويكبح ضعف الآفاق الاقتصادية أسعار النفط، إذ نزل برنت حوالي 22% عن ذروته في 2019 عند 75.60 دولار للبرميل التي بلغها في 25 أبريل/‏ نيسان.

وقال باركيندو إن الحرب التجارية الأمريكية الصينية تؤثر على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، وتتزايد النظرة المتشائمة في الأسواق المالية حيال النمو العالمي.

لكنه قال إن الهند لا تزال من أكبر محركات الطلب العالمي على النفط بنمو 127 ألف برميل يومياً في أغسطس/‏ آب. (وكالات)