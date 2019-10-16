25.3 مليار قيمة المباني المنجزة في دبي خلال 9 شهور

دبي: ملحم الزبيدي

سجلت قيمة المباني المنجزة في دبي 25.3 مليار درهم تحققت بإنجاز 4925 مبنى خلال الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بمعدل شهري بلغ 2.81 مليار ل547.1 مبنى، حسب بيانات «بلدية دبي» نشرها موقع «مركز دبي للإحصاء».

وأشارت بيانات «بلدية دبي» إلى أن المباني نسب الطابقية تصدرت قائمة المباني المنجزة من حيث القيمة بواقع 11.654 مليار درهم، تلتها في المركز الثاني المباني متعددة الطوابق بنحو 6.916 مليار درهم، وفي المركز الثالث جاءت الفلل الخاصة بقيمة 2.5 مليار، أما الفلل الاستثمارية فحلت رابعة من خلال 2.3 مليار، ومن خلال 1.327 مليار درهم جاءت مباني المنشآت العامة خامساً، وأخيراً المباني الصناعية بواقع 592 مليون درهم.

وتفصيلاً، حققت قيمة المباني المنجزة في الربع الثالث من العام الجاري 8.239 مليار درهم، مقارنة 9.787 مليار في الربع الثاني، أما في الربع الأول، بلغت قيمة المباني المنجزة 7.248 مليار درهم.

وارتفع عدد المباني المنجزة في إمارة دبي إلى 4925 مبنى منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2019.

واستحوذت الفلل الاستثمارية على النسبة الأكبر من عدد المباني المنجزة بواقع 56.5%، تلتها الفلل الخاصة ب28.4%، ثم المباني متعددة الطوابق ب5.1%، المباني نسب الطابقية ب4.6%، وجاءت المباني العامة منشآت خامسة بنسبة 3.2% ، وأخيراً المباني الصناعية بواقع 2.2%.