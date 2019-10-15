شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية توقع خمسة عقود مع أربع شركات بـ 1.2 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، عن توقيع 5 عقود مع 4 شركات مقاولات متخصصة في أعمال البنية التحتية، وذلك على هامش ملتقى سكني الربعي الثالث لهذا العام 2019، لبدء تنفيذ أعمال البنية التحتية في عدة مواقع بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار ريال، لتوفير 17,886 وحدة سكنية، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وأوضحت الوزارة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن هذه العقود ستسهم في تطوير البنية التحتية في 5 مواقع على مساحة تتجاوز 25 مليون متر مربع.

وتأتي هذه العقود في إطار التعاون الفعّال بين الوزارة والقطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات ضمن خيارات متعددة تتناسب مع احتياجات المواطنين، و بالجودة المطلوبة والسعر المناسب لرفع نسب تملك الأسر السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أن العقود الموقعة تشمل تنفيذ التطوير الأولي للبنية التحتية في عدد من المواقع، للإسهام في ضخ مزيد من الوحدات.

ومن تلك المواقع 4 مواقع في مدينه مكة المكرمة (ضاحية ولي العهد)، وموقع في مدينة الرياض، ووقع هذه العقود وكيل الوزارة للأراضي والشون الفنية الدكتور حسن الحازمي.

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ولفتت إلى أنه تم توقيع العقد الأول مع شركة محمد العلي السويلم للتجارة، لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخطط (ضاحية ولي العهد- المروج) في مكة المكرمة والذي تتجاوز مساحته 5.5 مليون متر مربع بقيمة 246 مليون ريال، لضخ نحو 3799 وحدة سكنية.

إضافة إلى ذلك عقد آخر مع الشركة نفسها، وذلك للبدء في الأعمال الأساسية للبنية التحتية في مخطط (ضاحية ولي العهد - الياسمين)، الذي يتجاوز مساحته 5.7 مليون متر مربع بقيمة 281 مليون ريال، تمهيداً لتنفيذ 3785 وحدة سكنية.

وتم توقيع العقد الثالث مع شركة الجابر للمقاولات المحدودة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في (مخطط ولي العهد - النرجس) الذي تقدر مساحته بنحو 5.4 مليون متر مربع توفر 3869 وحدة سكنية.

وكان العقد الرابع لبدء في تطوير البنية التحتية في (مخطط ضاحية ولي العهد - الأزهار) في مكة المكرمة بقيمة 347 مليون ريال على مساحة 5.9 مليون متر مربع لتوفير 2732 وحدة سكنية مع شركة هيف بن محمد القحطاني.

واشتمل العقد الخامس على بدء تنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع دانة الشرق "أرض الإرسال"، والواقع شرق مدينة الرياض، لتقوم شركة بن جار الله للتجارة والمقاولات القابضة بأعمال التطوير للمرحلة الأولى وعلى مساحة 3.5 مليون متر مربع بقيمة تتجاوز 127 مليون ريال لتوفير أكثر من 3700 وحدة سكنية.