شكرا لقرائتكم خبر عن مبادلة الإماراتية تبيع حصتها بخط أنابيب غاز بين الجزائر وإسبانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتفقت مجموعة ناتورجي إنرجي الإسبانية وسوناطراك الجزائرية على شراء حصة صندوق مبادلة للاستثمار التابع لحكومة أبوظبي البالغة 42.09% في خط أنابيب ميدغاز الذي ينقل الغاز الطبيعي من الجزائر إلى إسبانيا.

وتقدر الصفقة قيمة البنية التحتية عند 1.9 مليار يورو شاملة الديون.

وعقب إغلاق الصفقة، ستكون سوناطراك المساهم الرئيسي بحصة 51%، بينما ستملك ناتورجي الحصة المتبقية البالغة 49%، بحسب وكالة رويترز.

وستدفع ناتورجي 445 مليون يورو لمبادلة مقابل حصة 34%، وستُجرى الصفقة من خلال كيان ذي غرض خاص.

وقالت ناتورجي إنها قد تبيع حصة في هذا الكيان، والذي من المقرر تمويله بقرض يبلغ 260 مليون يورو، إلى شريك مالي.

Advertisements

وذكرت أنها تتوقع إغلاق الصفقة بنهاية مارس 2020 وإن الحصة يجب أن تدفع أرباحا سنوية للمساهمين بأكثر من 130 مليون يورو.

وباعت شركة مبادلة للاستثمار، مؤخرا حصة الأقلية التي تمتلكها في شركة "هايبر أوبتيك" البريطانية للاتصالات، المتخصصة في إنتاج شبكات الألياف فائقة السرعة الخاصة بالمدن.

واعتمدت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة خلا اجتماعها بمقر قصر الرئاسة بأبوظبي مطلع يناير الماضيخطة العمل والميزانية السنوية للشركة للعام 2019.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قد أصدر في نهاية مارس من العام الماضي قانوناً بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار، يتم بموجبه ضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار.

ومبادلة للاستثمار هي كيان ناتج عن قرار دمج شركتي استثمارات البترولية الدولية "إيبيك "ومبادلة للتنمية "مبادلة" والصادر عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبوظبي في يونيو 2016.