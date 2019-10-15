شكرا لقرائتكم خبر عن "عمان والإمارات" تتحول للخسارة وتتكبد 290 ألف ريال عماني خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة، المدرجة بسوقي مسقط وأبوظبي، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثالث من العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2019.
ووفقا لبيان للشركة، منشور على موقع سوق أبوظبي المالي، اليوم الثلاثاء، حققت الشركة صافي خسائر خلال الربع الثالث بلغ 290.221 ألف ريال عماني، مقابل صافي أرباح بلغ 1.505 مليون ريال عماني، خلال الربع المُقابل من العام 2018.
وتراجع إجمالي الإيرادات إلى 1.333 مليون ريال، من 3.232 مليون ريال خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2019.
يذكر أن الشركة حققت صافي أرباح خلال النصف الأول من العام 2019 بلغ 374.132 ألف ريال عماني، مقابل صافي خسائر بلغ 1.459 مليون ريال عماني، خلال النصف المقابل من 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر "عمان والإمارات" تتحول للخسارة وتتكبد 290 ألف ريال عماني خلال الربع الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.