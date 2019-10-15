شكرا لقرائتكم خبر عن "عمان والإمارات" تتحول للخسارة وتتكبد 290 ألف ريال عماني خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة، المدرجة بسوقي مسقط وأبوظبي، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثالث من العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

ووفقا لبيان للشركة، منشور على موقع سوق أبوظبي المالي، اليوم الثلاثاء، حققت الشركة صافي خسائر خلال الربع الثالث بلغ 290.221 ألف ريال عماني، مقابل صافي أرباح بلغ 1.505 مليون ريال عماني، خلال الربع المُقابل من العام 2018.

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وتراجع إجمالي الإيرادات إلى 1.333 مليون ريال، من 3.232 مليون ريال خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

يذكر أن الشركة حققت صافي أرباح خلال النصف الأول من العام 2019 بلغ 374.132 ألف ريال عماني، مقابل صافي خسائر بلغ 1.459 مليون ريال عماني، خلال النصف المقابل من 2018.