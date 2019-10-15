شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة قيمة المبيعات تدفع "أسمنت اليمامة" لتسجيل الأرباح بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت اليمامة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 54.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 46.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 60.8 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 39.3 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.
وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح في الربع الثالث إلى ارتفاع قيمة المبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 73.1% إلى 186.5 مليون ريال في الربع الثالث مُقابل إيرادات بلغت 107.7 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.
وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 178.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 58.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 123.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 12.4 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.
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