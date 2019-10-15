شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "السعودية للأسماك" تُعدل توصيتها بزيادة راس المال إلى 400 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك تعديل توصيته بزيادة رأس المال إلى 400 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 298.9 مليون ريال.

وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر تخفيض رأس المال من 200 مليون ريال إلى 101.1 مليون ريال، بنسبة انخفاض قدرها 49.45%.

ويعود سبب تخفيض رأس المال إلى إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء مبلغ وقدرة 98.8 مليون ريال من الخسائر المتراكمة وذلك تماشياً مع نظام الشركات.

وسبق أن أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال من 101.1 مليون ريال إلى 300 مليون ريال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية قدرها 198.9 مليون ريال.

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وجدير بالذكر أن الشركة قامت سابقاً بتعيين شركة فالكم كمستشار مالي لزيادة رأس المال وسيتم الإعلان عن تقديم ملف زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية في حينه.

وبحسب البيان، تخضع هذه التوصية لموافقة الجهات الرقابية وموافقة الجمعية العامة غير العادية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 10.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 6.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الخسائر خلال الربع الثاني إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بالإضافة إلى تكاليف التمويل، وكذلك إنخفاض المبيعات والذي تم احتواؤها من خلال انخفاض تكلفة المبيعات.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 19.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 12.8 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 52.4%.