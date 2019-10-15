شكرا لقرائتكم خبر عن "أرابتك القابضة" تُجري مفاوضات لتعيين "UBS" كمستشار مالي للمساعدة في توحيد أعمالها مع "تروجان القابضة" في قطاع الإنشاءات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "أرابتك القابضة" عن قيامها بإجراء مفاوضات لتعيين "UBS" كمستشار مالي للمساعدة في عملية المراجعة والتقييم المبدئية لعملية توحيد الأعمال المحتملة مع شركة "تروجان القابضة".

وكانت أرابتك قد بدأت، خلال سبتمبر الماضي، النظر في توحيد أعمالها في قطاع الإنشاءات مع شركة تروجان القابضة، العاملة في قطاع الإنشاءات.

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وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأنه في حال توصلت الشركتان إلى اتفاق في هذا الخصوص بعد مباشرة إجراءات الدراسات الفنية والقانونية والمالية المتقابلة، ستقومان بتوقيع اتفاق مشترك تحدد بموجبه بنود والإجراءات الخاصة لعملية توحيد الأعمال، والذي قد يؤدي لتوقيع صفقة اندماج بينهما.

وتجدر الإشارة إلى أن أرابتك القابضة حققت صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة الأم بلغ 26 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 49.4 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 57.9 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 113 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2018.