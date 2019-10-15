شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للاستثمار (DIC) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 15-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 1.32 درهم، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 1.29 درهم، كما تمكن السهم من تجاوز السهم لمتوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك فالأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة التالي عند 1.35 درهم كمستوى اول ثم 1.43 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.29 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.30 وبين مستوى المقاومة هو 1.35 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد