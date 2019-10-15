شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 15-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم امس الاثنين ليغلق عند مستوى 4.60 درهم، بالرغم من انه استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 4.67 درهم، وذلك على خلفية ملامسته للحد العلوي من القناة الهابطة متوسطة الأجل، كما كون السهم نموذج "Dark cloud " وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع انخفاضا وشيكا قد يصل بالسهم لمستوى الدعم 4.30 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.75 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.48 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.68 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط