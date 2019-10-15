شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العقارية (UPP) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 15-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0.348 درهم، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول لم يشهده السهم منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع استمرار حالة التفاؤل للسهم والوصول به لمستوى المقاومة 0.44 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.28 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.32 وبين مستوى المقاومة هو 0.38 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد