شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك للتمويل (AMLAK) يكون شمعة سلبية -تحليل صباحي- 15-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث سجل ارتفاع بلغ 0.64 درهم، الا انه اغلق عند مستوى 0.583 درهم، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مكون بذلك نموذج "Shooting Star " وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.50 درهم. شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.65 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.54 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.62 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط