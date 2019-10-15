شكرا لقرائتكم خبر عن دي إكس بي إنترتينمنتس (DXBE) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 15-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بقوة خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 0.228 درهم، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال الحالي، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما تجاوز السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستويات قد تصل الى 0.24 درهم كمستوى اول ثم 0.265 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.21 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.215 وبين مستوى المقاومة هو 0.24 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد