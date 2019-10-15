شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 15-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية اليوم واقترب من اختبار المقاومة المخترقة للقناة الهابطة لكنه ارتد صعوداً ليستقر فوق حاجز 1.1000، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، معتمدين على الثبات فوق مستوى 1.0985، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 1.1180.

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