شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون موبيل يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 15-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إكسون موبيل EXXON MOBIL CORPORATION (XOM) ببداية تداولاته اليومية ، وذلك في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط ، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وجاء ذلك تزامناً مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم .
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم بتداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 70.55 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 68.31 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: مرجح انخفاضه
كانت هذه تفاصيل خبر إكسون موبيل يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 15-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.