شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون موبيل يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 15-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إكسون موبيل EXXON MOBIL CORPORATION (XOM) ببداية تداولاته اليومية ، وذلك في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط ، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وجاء ذلك تزامناً مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم .

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لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم بتداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 70.55 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 68.31 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: مرجح انخفاضه