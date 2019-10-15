أمازون يرتفع بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل – 15-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أمازون AMAZON COM INC (AMZN) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليصل السهم بهذا الارتفاع لاختبار مقاومة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك بدعم من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ولكن يعاني السهم في نفس الوقت بالضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 1747.20 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 1671.41 . الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: مرجح انخفاضه

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