شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – تحليل – 15-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انتعش سهم فايزر PFIZER INC (PFE) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير ، ومستفيداً بالدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ويبدو أن السهم عازم على مواصلة ارتفاعه ، ليحاول تصحيح المزيد من الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 35.32 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 37.71 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: صاعد