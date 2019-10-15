شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي بمنطقة مقاومة قوية – تحليل – 15-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أدوبي سيستم - ADOBE INC- (ADBE) ببداية تداولاته اليومية ، ليختبر السهم بهذا الارتفاع خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما يضفي المزيد من القوة لتلك المنطقة كمقاومة أمام استمرار صعود السهم، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 285.65 ، ليستهدف مستوى الدعم 266.89.

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: مرجح انخفاضه