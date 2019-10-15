اي إم دي يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 15-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم اي إم دي ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما يعطيه المزيد من الدعم الإيجابي ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 29.59 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 32.06 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
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