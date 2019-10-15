وزارة المالية تنفي فرض ضرائب جديدة على السجائر والمشروبات الغازية

الموجز

نفت وزارة المالية ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية.

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" مساء اليوم الثلاثاء، إنه لا صحة لفرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية لتمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أنه لا يوجد فرض ضرائب جديدة في الوقت الحالي.

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وأكدت الوزارة في منشورها أن الحكومة تعمل جاهدة على استقرار السياسات الضريبية.

جاء ذلك توضيحا لما نشرته بعض المواقع الإخبارية من تفسير خاطئ لتصريحات الوزير بالأمس حول أن هناك بعض الدول العربية لجأت لفرض ضرائب على السجائر والمشروبات الغازية عند الحاجة لزيادة تمويل التأمين الصحي.