شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الملابس: أسعار "الشتوى" تتراجع 10 % بسبب هبوط الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، هبوط أسعار الملابس الشتوى هذا العام بنسبة 10% قياسا على العام الماضى، بسبب الهبوط الملحوظ الذى شهده سعر الدولار منذ بداية العام الجارى.

جاء ذلك على لسان محمد عبد السلام رئيس الغرفة، والذى يرى أن المنافسة القوية بين المصانع، والركود الكبير الذى شهده القطاع طوال المواسم الماضية، يدفع المصانع إلى تخفيض الأسعار بنسبة لن تقل عن 10 %.

وقال عبد السلام لـ"الخليج 365": المصانع تسعى لبيع إنتاجها وهو ما يستدعى الخفض، فى ظل تراجع الدولار، والركود فى المبيعات والمنافسة القوية، لذلك الموسم الشتوى هذا العام سيشهد تراجع الأسعار".

وبسؤاله عن إمكانية عدم التزام التجار بالخفض الذى ستقوم به مصانع الملابس، أكد محمد عبد السلام، أن التجار ليس لديهم قرار فى هذا الشأن، فالأسعار تحدد من المصنع، ويتم وضع هوامش ربح للأصناف المختلفة".