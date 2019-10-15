“الزكاة والدخل” وإدارة الضرائب الاتحادية في روسيا توقعان اتفاقية تعاون في مجال الإدارة الضريبية

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس وقّعت الهيئة العامة للزكاة والدخل اتفاقية تعاون مشترك مع إدارة الضرائب الاتحادية في روسيا للتعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية على هامش زيارة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إلى المملكة .

ووقع الاتفاقية معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي مع وكيل المفوض لإدارة الضرائب الاتحادية الروسي ديميتري جريجورنكو .

وتهدف الاتفاقية إلى دعم التطوير المستمر لأعمال الهيئة للإسهام في تحقيق أهدافها، وسعياً منها لمواكبة جميع أوجه التعاون وتبادل المعارف والدراسات والأبحاث والخبرات والتدريب، والاستفادة من الإمكانات الفنية والبشرية في مجال الإدارة الضريبية، مع إدارة الضرائب الاتحادية في روسيا.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز جوانب عديدة في مجال الضرائب والإسهام في تطوير العمليات الضريبية بما يحقق الأهداف المشتركة بين الجانبين.

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