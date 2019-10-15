بريطانيا وأوروبا على وشك الاتفاق حول «بريكست».. والإسترليني يرتفع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت العملة البريطانية، الجنية الاسترليني، مساء الثلاثاء إلى مستويات لم تشهدها منذ خمسة أشهر بعد أنباء عن قرب توصل المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين في بروكسيل لاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ويعني ذلك تفادي البريكست بدون اتفاق الذي كان يخشى منه مع اقتراب موعده في 31 أكتوبر الجاري.

ووصل سعر صرف الاسترليني ألى 1.28 دولار للجنيه، كما ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة، اليورو.

وجاءت التصريحات المشجعة من بروكسل لتهدئ من روع الأسواق، ليس البريطانية والأوروبية فحسب، بل العالمية أيضاً التي كانت تتخوف من بريكست بدون اتفاق وتبعاته السلبية على الاقتصادين البريطاني والأوروبي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الأوروبيين ربما يتداعون إلى اجتماع طارئ لدول الاتحاد للموافقة على الاتفاق بما يسمح لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالوقت الكافي لتأمين موافقة البرلمان البريطاني على الاتفاق قبل نهاية الشهر.