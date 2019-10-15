شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. القابضة الكيماوية: ماكينة جديدة لشركة راكتا للورق لإنتاج 1000 طن يومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد محمد الرشيد ، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، انه تم إلغاء التعاقد مع شركتين من اسبانيا والتشيك، لإصلاح ماكينة الورق لشركة راكتا بالاسكندرية ،لعدم قدرة الشركتين على الوفاء بالالتزامات المطلوبة للتعاقد .

أضاف الرشيد لـ"الخليج 365"، انه سيتم إنشاء ماكينة جديدة لإنتاج، ما بين 800 إلى 1000 طن من الورق يوميا، بدلًا من طاقة الماكينة القديمة التى تصل الى 220 طن يوميا .

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وحول أخر المستجدات فى مشروع كيما 2 بأسوان إشار وليد الرشيد، أن المشروع سيتم تسليمه نهائيًا فى 31 أكتوبر الجارى ، لافتا أن المشروع يعمل بطاقة 100%.

وتكلف مشروع تطوير كيما 11.7 مليار جنيه.

أوضح أنه من المتوقع زيادة الطاقة الإنتاجية من 1200 طن يوميا إلى 1320 طن يوميا ،مع التعاقد على تسويق كل المنتج.