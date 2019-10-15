شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح ويلز فارجو الفصلية تتراجع 26 % بفعل تكاليف قانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ويلز فارجو آند كو اليوم الثلاثاء انخفاضا بنسبة 26% فى الأرباح الفصلية، وذلك فى الوقت الذى يستعد فيه البنك لمصاريف قانونية إضافية مرتبطة بفضيحة تتعلق بممارسات فى المبيعات تفجرت قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وتراجع صافى الربح العائد لحملة الأسهم العادية إلى 4.04 مليار دولار، فى الربع الثالث المنتهى فى 30 سبتمبر، من 5.45 مليار دولار، أو 1.13 دولار للسهم، قبل عام.

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وكان محللون يتوقعون ربحا 1.15 دولار للسهم، وفقا لبيانات آي/بي/إي/ إس من رفينيتيف، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت الأرقام قابلة للمقارنة.

وعين البنك الذى مقره فى سان فرانسيسكو الشهر الماضى تشارلز شارف رئيسا جديدا.