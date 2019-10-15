الاقتصاد

عرض فيلم تسجيلى لمشروعات نفذت من خلال المشاركين فى مؤتمر مصر تستطيع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، بعرض فيلم تسجلى يوضح ما قدمه المؤتمر خلال الخمسة أعوام الماضية وكيف نجح فى استقطاب العلماء الخبراء المصريين الذين نجحوا فى الخارج، إضافة إلى سبل الاستفادة من نجحاتهم وخبرتهم فى تحقيق أهداف مصر فى التنمية. 

 

 

وتناول الفيلم المشروعات التى قامت فى مصر خلال الفترة الماضية من خلال أفكار ومشروعات المصريين فى الخارج، ومنها مشروعات فى الاستزراع السمكى، والطاقة، ومدرعة حربية، والجامعات المتخصصة وغيرها من المشروعات. 

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الجدير بالذكر أن مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذى تنظمه وزارتى الهجرة والتخطيط، والمقرر بدء فعاليته اليوم الثلاثاء بقاعة المنارة، خلال الفترة 15-16 أكتوبر، ويعقد 11 جلسة على مدار اليومين. 

 

وستتناول كل ورشة عرض الوزير المختص، الذى من المقرر أن يناقش سبل التنمية فى إفريقيا والاستثمار فى عدد من القطاعات مثل التكنولوجيا ودعم المناطق اللوجستية والطاقة والأدوات المالية والتعليم والصحة والقطاع الزراعى والتصنيع الغذائى والسياحى وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

 

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