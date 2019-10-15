تنفيذ البنية التحتية لـ 5 مخططات سكنية بـ 1.2 مليار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان خمسة عقود مع أربع شركات مقاولات متخصصة في أعمال البنية التحتية، لبدء تنفيذ أعمال البنية التحتية في عدة مواقع بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار ريال، لتوفير 17,886 وحدة سكنية، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن العقود الموقعة تشمل تنفيذ التطوير الأولي للبنية التحتية في عدد من المواقع، للإسهام في ضخ مزيد من الوحدات، منها أربعة مواقع في مدينة مكة المكرمة (ضاحية ولي العهد)، وموقع في مدينة الرياض. ووقع هذه العقود وكيل الوزارة للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي.

وأشارت الوزارة إلى أن العقود ستسهم في تطوير البنية التحتية في 5 مواقع على مساحة تتجاوز 25 مليون متر مربع، وتأتي في إطار التعاون الفعال بين الوزارة والقطاع الخاص.

5 عقود

العقد الأول:

مع شركة محمد العلي السويلم للتجارة لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخطط (ضاحية ولي العهد- المروج) في مكة المكرمة الذي تتجاوز مساحته 5.5 ملايين متر مربع بقيمة 246 مليون ريال، لضخ نحو 3799 وحدة سكنية.

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العقد الثاني:

مع شركة محمد العلي السويلم للتجارة، للبدء في الأعمال الأساسية للبنية التحتية في مخطط (ضاحية ولي العهد - الياسمين)، الذي يتجاوز مساحته 5.7 ملايين متر مربع بقيمة 281 مليون ريال، تمهيدا لتنفيذ 3785 وحدة سكنية.

العقد الثالث:

مع شركة الجابر للمقاولات المحدودة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في (مخطط ولي العهد - النرجس) الذي تقدر مساحته بنحو 5.4 ملايين متر مربع لتوفير 3869 وحدة سكنية.

العقد الرابع:

مع شركة هيف بن محمد القحطاني، للبدء في تطوير البنية التحتية في (مخطط ضاحية ولي العهد - الأزهار) في مكة المكرمة بقيمة 347 مليون ريال على مساحة 5.9 ملايين متر مربع لتوفير 2732 وحدة سكنية.

العقد الخامس:

مع شركة بن جار الله للتجارة والمقاولات القابضة لبدء تنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع دانة الشرق «أرض الإرسال»، والواقع شرق مدينة الرياض، حيث يتضمن أعمال التطوير للمرحلة الأولى وعلى مساحة 3.5 ملايين متر مربع بقيمة تتجاوز 127 مليون ريال لتوفير أكثر من 3700 وحدة سكنية.