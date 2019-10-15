توقع طرح 3% من أرامكو في السوق السعودية نوفمبر المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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من المتوقع طرح حصة تصل إلى 3% من أرامكو السعودية في السوق السعودية بحلول نوفمبر المقبل، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز أمس. كما توقعت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن مصادرها، الموافقة الحكومية على خطة الطرح هذا الأسبوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس إدارة الشركة سوف يعطي الضوء الأخضر لهذا الأمر، قبل أن تعلن الشركة عن خطتها للطرح العام في 20 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن الرياض تسعى إلى بيع نحو 3% من أسهم شركة أرامكو محليا في سوق تداول في موعد أقصاه نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن الطرح الداخلي في السوق المحلية أولوية، وسيلحق ذلك طرح في أحد الأسواق العالمية.

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وأكد مسؤولو بنوك محليون أن الطلب الداخلي على أسهم الشركة قوي. وتتوقع البنوك السعودية أن تقرض المستثمرين بقوة لكي يستطيعوا تمويل شراء أسهم شركة أرامكو. وتعمل البنوك أيضا على تحضير سيولة لتمويل المستثمرين الأفراد الذين سيتقدمون لشراء أسهم الشركة خلال الطرح.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، أكد أمس الأول قرب إعلان أرامكو عن نية الطرح الأولي. وقال الرميان الذي يشغل أيضا منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة خلال مشاركته في منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي، إن «إعلان أرامكو عن نية الطرح الأولي قريب جدا جدا».

وأوضح أن الهجوم الذي وقع على منشأتي النفط السعوديتين لم يكن موجها لاقتصاد المملكة فقط، بل هو موجه لاقتصاد العالم، حيث أثر الهجوم على نحو 5% من الاقتصاد العالمي.

وشدد الرميان على أنه «لولا سرعة استجابتنا بعد الهجمات لقفز النفط إلى 130 دولارا في شهرين»، ولفت إلى أن الهجمات كانت ستوقع العالم في ركود كبير لولا سرعة استجابة المملكة السريعة.

وكانت وكالة بلومبيرج ذكرت أن أرامكو السعودية تستعد للإعلان رسميا عن الطرح الأولي لأسهمها قرابة العشرين من أكتوبر، كما لم تستبعد هذه المصادر إتمام الإدراج في سوق الأسهم السعودية «تداول» خلال شهر نوفمبر.