شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح مرتفعة بفضل بداية قوية لموسم الأرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الثلاثاء، إذ حد الإعلان عن أرباح قوية من جيه.بي مورجان تشيس ويونايتد هيلث وجونسون آند جونسون من أثر المخاوف حيال تداعيات حرب التجارة الأمريكية الصينية طويلة الأمد على قطاع الشركات في الولايات المتحدة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 23.84 نقطة بما يعادل 0.09 % ليصل إلى 26811.20 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 7.46 نقطة أو 0.25 % إلى 2973.61 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 26.20 نقطة أو 0.33 % إلى 8074.85 نقطة.