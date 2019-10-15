صندوق النقد الدولي يخفّض توقعات النمو في السعودية وإيران بشكل حاد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صندوق النقد الدولي خفّض صندوق النقد الدولي بشكل حاد الثلاثاء توقّعاته للنمو في السعودية وإيران، أكبر اقتصادين في الشرق الاوسط، على خلفية العقوبات الأميركية والتوترات الاقليمية وتراجع أسعار النفط. وتوقّع الصندوق أن ينكمش اقتصاد إيران في 2019 بنسبة 9,5% بعدما كان توقع في نيسان/ابريل انكماشا بنسبة 6%، على أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0,2 بالمئة مقابل توقعات سابقة بنمو ب1,9 بالمئة.

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