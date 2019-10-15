الإسكان تطلق قرض تجديد المساكن للراغبين بامتلاك وحدات يتجاوز عمرها 15 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان أمس مبادرة «قرض تجديد المساكن»، والتي تقدم الدعم المالي لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، لمن يرغبون في امتلاك وحدات سكنية جاهزة يزيد عمرها على 15 عاما، لمن هم دون سن 50 عاما، بحيث يتم صرف جزء من دعم الأرباح المستحقة من القرض العقاري بشكل مباشر.

وأوضح البرنامج خلال ملتقى «سكني» ربع السنوي بالرياض أمس، والذي حضره وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن عدد الأسر التي استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمها «سكني» منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ 165,272 أسرة، منها 60,204 أسر سكنت منازلها، فيما بلغ عدد المستفيدين خلال سبتمبر الماضي 34,430 أسرة، منها 8360 أسرة تمكنت من الحصول على وحداتها السكنية.

95 ألف عقد تمويلي

وأفاد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية المكلف منصور بن ماضي، بأنه حتى نهاية الربع الثالث من 2019 وقع الصندوق أكثر من 95 ألف عقد تمويلي، محققا بذلك نسبة نمو 364% مقارنة بالفترة نفسها من 2018، وبذلك بلغ إجمالي عدد العقود الموقعة منذ انطلاق «سكني» وحتى نهاية سبتمبر نحو 144 ألف عقد تمويلي، مبينا أن المستهدف هو 165 ألف عقد قبل نهاية 2019، والإعلان عن آخر قوائم الانتظار التي تصل إلى 90 ألف مستفيد مطلع عام 2020.

ارتفاع أعداد العقود

واستعرض ابن ماضي جهود الصندوق في مساعدة الأسر على التملك، حيث سجل الربع الأول من 2019 نسبة ارتفاع في أعداد العقود الموقعة بنسبة 635% بتوقيع 27,639 عقدا تمويليا مقارنة مع 3757 عقدا في 2018، فيما سجل الربع الثاني من 2019 ارتفاعا في عدد العقود بنسبة 282 %، وذلك بتوقيع 29,233 عقدا تمويليا مقارنة بالفترة نفسها من 2018 التي بلغت فيها 7652 عقدا، وفي الربع الثالث على التوالي حقق الصندوق ارتفاعا في إجمالي العقود بنسبة 321%، حيث تم توقيع 38,148 عقدا تمويليا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي تم خلالها توقيع 9041 عقدا.

موافقة فورية للقرض

وقال «شهدت الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر دعم أكثر من 95 ألف أسرة «، لافتا إلى أن المواطن في السابق كان يمضي 12 عاما على قائمة الانتظار للحصول على القرض العقاري، واليوم يحصل على الموافقة الفورية من أكثر من 17 جهة تمويلية من البنوك والشركات، مما ساعد في اختلاف المعادلة من 20 ألف قرض سنويا خلال الأربعين عاما الماضية إلى 16 ألف عقد شهريا، حيث شهدت البنوك السعودية لأول مرة توقيع 16 ألف عقد تمويلي في شهر يونيو الماضي، كما ارتفعت حصة الصندوق العقاري من إجمالي القروض المدعومة من 7 % في 2007 إلى 90 % في نهاية النصف الأول من 2019.

تسريع إنهاء الإجراءات

وأوضح المشرف على وكالة المنتجات السكنية بوزارة الإسكان مروان زواوي، أن الخطط التكاملية والخدمات الالكترونية المتقدمة ساهمت في تسريع عملية إنهاء الإجراءات السكنية والتمويلية للمستفيدين خلال 60 دقيقة، مما أسهم في ارتفاع الطلب وأعداد المستفيدين إلى 85 ألف أسرة مستفيدة في الربع الثالث 2019 بنسبة ارتفاع 105% مقارنة بأعداد المستفيدين في النصف الأول 2019، حيث سجل «سكني» في تلك الفترة نحو 80 ألف أسرة مستفيدة.

مليار ريال للتطوير

وأشار وكيل الوزارة المساعد للأراضي والشؤون الفنية المهندس عبدالله الحماد، إلى أن إجمالي قيمة العقود التي تم توقيعها لتنفيذ التطوير الأولي للبنية التحتية لعدة مواقع تجاوز مليار ريال، مفيدا بأن الوكالة تعتمد على أنظمة احترافية في إدارة المشاريع ومتابعة الأداء لتنفيذ وتطوير أكثر من 240 مليون متر مربع من المشاريع السكنية، إذ تتيح هذه المشاريع أنواعا متعددة من المنتجات تخدم برامج الوزارة المختلفة ومن ضمنها برنامج سكني، مما ساعد في مضاعفة حجم المشاريع التي يجري تطويرها في 2019 إلى 3 أضعاف مما طور سابقا منذ تأسيس الوزارة، حيث بلغ عدد العقود الموقعة لهذا العام (36) عقدا لتطوير أكثر من 50 مليون م2 توفر أكثر من 36 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة.

تفعيل الحجز الالكتروني

وأفاد الحماد بأن من أبرز صور التحسين التي تمت فيما يخص تجربة العميل في برنامج سكني للحصول على خيار الأراضي المجانية، تفعيل نظام الحجز الالكتروني للتسهيل على المستفيدين والاطلاع على جميع تفاصيل المشروع، واختيار الأرض المناسبة، وإتمام عملية توقيع العقد واستلام الأرض بشكل الكتروني ومبسط، مختصرا 180 يوما إلى جانب عملية مبسطة الكترونية تتم في دقائق، وبذلك حصل أكثر من 50 ألف أسرة على منتج الأرض المجانية خلال العام الحالي.

إحصائية سكني بنهاية سبتمبر 2019:

165,272 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية

60,204 أسر سكنت منازلها فعليا

24,296 وحدة سكنية تحت الإنشاء تم حجزها من المستفيدين

47,407 أراض مجانية تم تسليمها لعدد من المستفيدين

60,352 مستفيدا من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة جاهزة

33,217 مستفيدا من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي

تفاصيل منتجات «سكني» الشهرية:

2019 سبتمبر:

34,430 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية

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8360 أسرة سكنت منازلها فعليا

أغسطس:

21.705 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية

5656 أسرة سكنت منازلها فعليا

يوليو:

28,516 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية

7,780 أسرة سكنت منازلها فعليا

يونيو:

12,426 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية

4,690 أسرة سكنت منازلها فعليا

مايو:

13,230 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية

5,835 أسرة سكنت منازلها فعليا

أبريل:

14,728 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية

7,088 أسرة سكنت منازلها فعليا

مارس:

14,232 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية

7,257 أسرة سكنت منازلها فعليا

فبراير:

13,128 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية

6,207 أسرة سكنت منازلها فعليا

يناير:

12,877 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية

6,499 أسرة سكنت منازلها فعليا