"أبوظبي للقوارب" ينطلق الأربعاء بمشاركة 284 شركة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تنطلق الأربعاء في العاصمة أبوظبي فعاليات النسخة الثانية "لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب 2019" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، في ظل مشاركة 284 شركة وعلامة تجارية محلية وإقليمية ودولية من 26 دولة على مدار أيام المعرض الذي تستمر فعالياته حتى يوم السبت 19 أكتوبر الجاري.

يأتي تنظيم معرض أبوظبي الدولي للقوارب بنسخته الثانية ليشكل منصّة عالمية مثالية وفعالية اقتصادية مميزة لمصنعي القوارب واليخوت الفاخرة للتعريف بأحدث المنتجات والخدمات والابتكارات في مجال صناعة القوارب العالمية في قطاع السياحة البحرية واليخوت وقوارب صيد الأسماك ومعدات الصيد والغوص والرياضات المائية أمام جمهور عالمي واسع من رجال الأعمال والخبراء والمهتمين والزوار والعاملين في القطاع البحري والصيادين، وهواة الرياضات المائية والصيد.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الزائرين والمهتمين والمتخصصين والعائلات يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، في المرسى التابع لمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك مارينا"، حيث يتميز المركز بالمرافق استثائية وفق أعلى معايير خدمات الضيافة العالمية، والبنية التحية ضمن أفضل وأحدث التكنولوجيا في مجال صناعة المعارض.