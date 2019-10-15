شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للشحن الجوي» تقتحم التجارة الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت الإمارات للشحن الجوي، قسم الشحن التابع لطيران الإمارات، منصة «إيمريتس ديليفرز» لتسليم التجارة الإلكترونية الأولى من نوعها بين شركات الطيران الدولية والتي تتيح للعملاء التسوق من منافذ تجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية وشحنها وتسليمها إلى دولة الإمارات.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في «طيران الإمارات»، إن المنصة تتوفر كمرحلة أولى للأفراد والشركات الصغيرة في دولة الإمارات من الذين يتسوقون من الولايات المتحدة، كاشفاً عن دراسة للتوسع بتغطية المدن الرئيسية في أوروبا وغيرها من المناطق، وذلك إلى جانب توسيع عدد نقاط التوصيل إلى الإمارات وما بعدها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

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