شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد مصر 5.9% في السنة المالية الحالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر 5.9 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل دون تغيير عن توقعاته الصادرة في أبريل/نيسان، لكن بما يقل عن المستهدف الحكومي لنمو يتراوح بين ستة وسبعة في المئة.

ويشيد محللون بمصر لاتخاذها إصلاحات اقتصادية صعبة مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات أبرمته مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2016، جرى تقديمه بالكامل.

وشملت الإصلاحات خفض قيمة العملة بواقع النصف تقريباً وتقليص دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتسببت تلك التغييرات في أن يكافح الكثير من الشعب المصري البالغ تعداده 100 مليون شخص تقريبا لتوفير سبل العيش.

وفي تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي، خفض الصندوق توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين في السنة المالية 2019-2020 إلى عشرة في المئة من 12.3 في المئة قبل ستة أشهر.

وتقول مصر إن اقتصادها نما 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019 بما يزيد قليلا على تقديرات الصندوق لنمو نسبته 5.5 بالمئة، ودون تغيير عن توقعات إبريل/نيسان.

وتوقع البنك الدولي الأسبوع الماضي أن ينمو اقتصاد مصر 5.8 بالمئة في السنة المالية الحالية وقدر أنه نما بنسبة 5.6 بالمئة في 2018-2019 وهو معدل مماثل للرقم الحكومي.

ويتوقع الصندوق تحسناً لمعدل البطالة في مصر، إذ يتوقع حاليا انخفاضه إلى 7.9 بالمئة في السنة المالية الحالية من تقديره السابق البالغ 8.3 بالمئة قبل ستة أشهر. كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل البطالة 8.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019 نسبة بما يقل عن توقعاته الصادرة في إبريل البالغة 9.6 بالمئة.

وقال صندوق النقد في العام الماضي إن عدد السكان في سن العمل بمصر سيبلغ 80 مليوناً بحلول 2028. وخلق الوظائف للكثير من السكان سيشكل تحدياً للدولة.