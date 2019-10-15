ميد: «أدنوك» تلبي طموحات الإمارات في مجال الغاز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد تقرير لمجلة «ميد» بالاستراتيجية التي تنتهجها شركة أدنوك على صعيد تأمين حاجة الإمارات من الغاز.

ونوه التقرير بالجهود التي تبذلها الشركة لتحقيق رؤية 2030 من خلال مشاريع زيادة الإنتاج من الحقول البرية والبحرية، وبرامج الاستكشاف التي تزيد من احتياطيات الدولة من الغاز، وصفقات الشراكة التي تهدف إلى استكشاف الغاز في المكامن غير التقليدية وبرامج المسح الزلزالي المكثفة.

واستعرض التقرير بالتفصيل مشاريع التطوير التي تنفذها الشركة في حقول الغاز البرية والبحرية وحجم الإنفاق على تطوير تلك الحقول. كما استعرض المراحل التي قطعتها بعض المشاريع.

وأشاد التقرير بقدرة الشركة على جذب لاعبين دوليين وإبرام صفقات الشراكة معهم مثل شركة «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية ودور تلك الشراكات في تعزيز الخبرات الوطنية وخفض تكاليف التطوير والإنتاج.

وعلى صعيد المسح الزلزالي أشار التقرير إلى أن الشركة تنفذ حالياً أكبر برنامج مسح زلزالي في البر والبحر بالتعاون مع شركة