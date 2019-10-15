شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحدّث أسطولها النفطي بـ 8 ناقلات جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية تحديث أسطولها ببناء ثماني ناقلات نفط ومنتجاته مخطط لها أن تكتمل مطلع عام 2021، مشيرة إلى أن هذا المشروع جزء من مشاريع مؤسسة البترول الكويتية والمدرج في خطة تحديث اسطولها.
وقالت الشركة، في بيان صحفي الثلاثاء، إن تحديث الاسطول يشتمل على مشروع بناء ثلاث ناقلات غاز مسال عملاقة لدى شركة هيونداي للصناعات الثقيلة (HHI) في كوريا الجنوبية ومشروع بناء أربع ناقلات منتجات نفطية متوسطة المدى لدى شركة هيونداي ميبو للأحواض الجافة (HMD) الكورية.
ولفتت إلى مشروع بناء ناقلة نفط خام عملاقة لدى شركة بوهاي لصناعة السفن والصناعات الثقيلة BSHIC في الصين ليصبح بذلك عدد ناقلات أسطول الشركة 32 ناقلة مختلفة الفئات والحمولات.
وذكرت أن ذلك جاء في حفل تسمية ناقلتي الغاز المسال (غاز المباركية) و(غاز الأحمدية) لدى شركة هيونداي للصناعات الثقيلة (HHI) في مدينة أولسان كوريا الجنوبية الذي حضره الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة ناقلات النفط الكويتية علي شهاب وسفير الكويت لدى كوريا الجنوبية بدر العوضي وعدد من كبار مسؤولي الشركة المصنعة ومشاركة وفد من شركة ناقلات النفط الكويتية.
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