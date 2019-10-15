دعوة إلى تأسيس مركز وطني لاختراعات الطيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت الهيئة العامة للطيران المدني، مختبر مستقبل الطيران المدني، في مونتريال بمشاركة منتسبي البرنامج الوطني لقادة المستقبل في الطيران المدني، وعلى هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية الـ 40 لمنظمة الطيران المدني الدولية، حضره كل من المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وسيف السويدي، مدير عام الهيئة ووفد الإمارات.

تضمن المختبر حلقات نقاشية، كما ركز على التحديات والمواضيع المهمة في الطيران المدني وارتكز على محاور الاختراعات والبحوث والموارد البشرية والنمو الاقتصادي والقوانين والتشريعات. كما ناقشت المجموعات التحديات والحلول، وخلصت النقاشات إلى وجوب تأسيس مركز وطني متخصص للاختراعات في مجال الطيران المدني يعمل في البحوث والتطوير حيث يقوم المركز بأبحاث فنية ويتضمن ورش عمل صناعية لاكتشاف واختراع وتطوير التكنولوجيا في الطيران المدني ويتم فيه ابتكار أجهزة ووسائل نقل جديدة على مستوى صناعة الطيران في الدولة وأجهزة داعمة للطيران في وقتنا الحالي، كما سيتبنى المركز المخترعين من الوطن العربي للعمل فيه وتطوير وتنمية أفكارهم الريادية في هذا المجال.