شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة إلى تأسيس مركز وطني لاختراعات الطيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت الهيئة العامة للطيران المدني، مختبر مستقبل الطيران المدني، في مونتريال بمشاركة منتسبي البرنامج الوطني لقادة المستقبل في الطيران المدني، وعلى هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية الـ 40 لمنظمة الطيران المدني الدولية، حضره كل من المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وسيف السويدي، مدير عام الهيئة ووفد الإمارات.
تضمن المختبر حلقات نقاشية، كما ركز على التحديات والمواضيع المهمة في الطيران المدني وارتكز على محاور الاختراعات والبحوث والموارد البشرية والنمو الاقتصادي والقوانين والتشريعات. كما ناقشت المجموعات التحديات والحلول، وخلصت النقاشات إلى وجوب تأسيس مركز وطني متخصص للاختراعات في مجال الطيران المدني يعمل في البحوث والتطوير حيث يقوم المركز بأبحاث فنية ويتضمن ورش عمل صناعية لاكتشاف واختراع وتطوير التكنولوجيا في الطيران المدني ويتم فيه ابتكار أجهزة ووسائل نقل جديدة على مستوى صناعة الطيران في الدولة وأجهزة داعمة للطيران في وقتنا الحالي، كما سيتبنى المركز المخترعين من الوطن العربي للعمل فيه وتطوير وتنمية أفكارهم الريادية في هذا المجال.
كانت هذه تفاصيل خبر دعوة إلى تأسيس مركز وطني لاختراعات الطيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.